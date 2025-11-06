«Tatort» aus Kiel: Jutta Speidel schlüpft in Episodenhauptrolle

Die ARD zeigt Vertrauen in das neue Kieler Ermittler–Duo. Noch bevor ihr gemeinsames Debüt im Fernsehen ausgestrahlt wird, entstehen aktuell zwei weitere Folgen mit den Kieler–Ermittlerinnen Almila Bagriacik (35) und Karoline Schuch (44). Für die neuen Episoden mit den Titeln «Der Goldspinner» und «Wer Wölfe ruft» schlüpft Bagriacik erneut in die Rolle der Kommissarin Mila Şahin, während Karoline Schuch wieder Kriminalpsychologin Elli Krieger verkörpert. Sie feiern nächstes Jahr mit der «Tatort»–Doppelfolge «Unter Freunden» und «Unter Feinden» ihr Debüt.