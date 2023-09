«Tatort: Blinder Fleck»: Drei Fragen zum Schweiz-Krimi

Auch Carol Schuler mahnt im Interview mit dem Sender: «Kameradrohnen im Film sind ein tolles Stilmittel – in der echten Welt jedoch können sie ohne Kontrolle leicht zum Angriff auf die Privatsphäre werden. Sie bergen viel Missbrauchspotenzial. Ein Himmel voller Vögel ist mir da bedeutend lieber», sagt sie. Mit Verweis auf den Krieg in der Ukraine ergänzt sie beim Thema Drohnen: «Im militärischen Kontext gibt es sicherlich Pros und Kontras in der Debatte, aber im Allgemeinen habe ich das Gefühl, dass wir ein Stück weit von unserer Menschlichkeit verlieren, sobald wir uns hinter der Technik verstecken.» Das könne man auch am Beispiel von Internet–Trollen sehr gut sehen. «Ich bevorzuge daher immer den direkten Kontakt, da durch die physische Distanz und den Filter der Technik, die Empathie leide», so Schuler.