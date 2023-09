«Tatort: Blinder Fleck»: So ist der neue Schweiz-Krimi

Lohnt sich das Einschalten bei «Tatort: Blinder Fleck»?

Ja. Der «Tatort: Blinder Fleck» ist ein klassischer und spannender Whodunit–Krimi mit Elementen, die an Science–Fiction erinnern, obwohl die zivile und militärische Nutzung von Drohnen längst Realität ist. Ausserdem wird damit an die Gräuel der Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren erinnert – und wie weit diese Auseinandersetzungen in die heutige Zeit hineinreichen. Zwei sehr unterschiedliche Themen, die es mitunter etwas kompliziert machen, den Faden nicht zu verlieren. Schlussendlich ist auf die einfühlsame Grandjean und die coole Ott aber Verlass, sie weben daraus die Lösung.