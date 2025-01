«Tatort: Das Ende der Nacht»: War das Leo Hölzers letzter Fall?

Hölzers Serien–Aus wäre Überraschung

Dass ausgerechnet Kommissar Hölzer in seinem sechsten Fall brutal ins Jenseits befördert werden soll, wäre eine ziemliche Überraschung. Noch in der letzten Episode «Tatort: Der Fluch des Geldes» erschien vor allem sein psychisch labiler und mitunter selbst krimineller Kollege Adam Schürk für einen baldigen Abgang prädestiniert. Was sich genau hinter dem spektakulären Cliffhanger verbirgt – ob dieser lediglich bis zum nächsten Fall die Spannung hochhalten soll oder darauf hindeutet, dass im Saarbrücker Team die Karten völlig neu gemischt werden – bleibt abzuwarten.