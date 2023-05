«Tatort: Das geheime Leben unserer Kinder»: So ist der neue Krimi

Dabei wirken die Kommissare Tobler und Berg zeitweise überfordert und auch ein wenig unbeholfen - was schade ist. Denn in vergangenen Fällen haben die beiden bereits gezeigt, was in ihnen steckt und wie viel die Figuren auch hergeben würden. Doch leider will der Funke im neuen Fall nicht überspringen. Bei den Nebendarstellern sticht vor allem Susanne Bormann als besorgte Mutter Miriam Schenk heraus. Generell wirkt das Ensemble harmonisch und funktioniert im Zusammenspiel.