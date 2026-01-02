«Tatort: Das jüngste Geisslein»: Schauermärchen im Schwarzwald

Worum geht es im «Tatort: Das jüngste Geisslein»?

Friedemann Berg ist zwar aktuell nicht im Dienst, doch das Ermitteln kann er nicht lassen. Und so findet er in einem Haus in seinem Schwarzwald–Heimatdorf im Uhrenkasten einer Standuhr ein verstörtes Mädchen vor. Blutspuren im Haus lassen darauf schliessen, dass sich hier ein Verbrechen abgespielt hat – von den Eltern fehlt jede Spur. Doch die kleine Eliza (Hanna Heckt, 10) spricht nicht. Und wenn, dann nur im Zusammenhang mit ihrem Lieblingsmärchen «Der Wolf und die sieben Geisslein», das sie über einen Walkman permanent hört. In dieser Geschichte verschafft sich der Wolf durch eine List Zugang zum Haus der Geisslein und vertilgt eines nach dem anderen. Das Jüngste entkommt, weil es sich im Uhrenkasten verstecken konnte.