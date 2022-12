«Tatort: Das Opfer»: Mark Waschke über den einflussreichen Solo-Krimi

Und was bedeutet dieser Film nun für den weiteren Weg der Figur Robert Karow? «Die Figur entwickelt sich ja eh mit jeder Geschichte weiter, die Situationen, in die Robert Karow geworfen wird, machen was mit ihm», erklärt Waschke und fügt hinzu: «In diesem Fall hinterlassen Sie auch körperliche Spuren, so dass er buchstäblich hinterher ein anderer ist als vorher.» Die einzige Kontinuität im Leben sei der ständige Wandel. Insofern dehne sich das Karow-Universum mit diesem Film durchaus in einige Richtungen aus, von denen er - und die Zuschauerinnen und Zuschauer - vorher nicht mal was geahnt hatten.