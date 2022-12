«Tatort: Das Opfer»: Wie gut ist Karows erster Solo-Fall in Berlin?

Worum geht es im «Tatort: Das Opfer»?

Robert Karow ermittelt nach dem Tod seiner Kollegin Nina Rubin (Meret Becker, 53) in diesem Fall solo: Ein Mann in Karows Alter wird in einem Waldstück tot aufgefunden. Er starb durch einen Schuss in den Kopf. Alles am Tatort deutet auf eine Milieu-Hinrichtung hin, wie Karow sofort feststellt, obwohl er für den Fall nicht zuständig ist. Doch Karow kennt den Toten, Maik Balthasar (Andreas Pietschmann, 53), aus Jugendzeiten und findet heraus, dass er ein verdeckter Ermittler war.