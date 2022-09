«Tatort: Das Tor zur Hölle»: So wird der neue Fall aus Wien

Doch es gibt auch gute Seiten: Zwischen Teufel und Geistern haben die Macher die gewohnt humorvollen Dialoge nicht vergessen. Fellner und Eisner lockern damit die ernste Stimmung auf, was dem Film definitiv guttut. Wer sich also ein wenig gruseln möchte, kann am Sonntagabend einschalten. Ansonsten bleibt zu hoffen, dass der nächste «Tatort» aus Wien wieder in seine gewohnten Bahnen zurückfindet - und den Teufel aus dem Spiel lässt.