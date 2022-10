«Tatort: Das Tor zur Hölle»: Wer spielt die besessene Nathalie?

Für ihre Darbietung im Streifen «Irgendwann ist auch mal gut» wurde die Wienerin 2020 mit dem Max Ophüls Preis für den besten Schauspielnachwuchs ausgezeichnet. Auch auf Theaterbühnen ist das junge Talent immer wieder zu sehen, unter anderem am Theater an der Wien und im Stadttheater Klagenfurt. Krimi-Erfahrung kann Riegner ebenfalls vorweisen. So war sie bereits 2014 im Wiener «Tatort: Paradies» und 2021 im Münchner «Tatort: Wunder gibt es immer wieder» zu sehen. Auch im Format «SOKO Wien» hatte sie schon einen Auftritt.