«Tatort: Das Verhör»: Lohnt sich der Saison-Auftakt aus Ludwigshafen?

Lohnt sich das Einschalten?

Ja. Der Krimi ist eher klassisch statt experimentell angelegt und auf jeden Fall spannend. Sehenswert ist der Film auch wegen der Darstellerinnen und Darsteller - auch in den Nebenrollen. Die Assistenten der Kommissarinnen fallen dabei ebenso auf wie einzelne Figuren auf dem Kasernengelände oder der unerfahrene, aber motivierte Junganwalt. Und natürlich Episodenhauptdarsteller Götz Otto. Einmal mehr glänzt der grossgewachsene Schauspieler in einer vielschichtigen Rolle. International bekannt wurde er als Stamper, Assistent des Bond-Gegenspielers Elliot Carver (Jonathan Pryce, 75), in «James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie» (1997) mit Pierce Brosnan (69) in der Titelrolle.