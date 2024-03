«Tatort: Dein Verlust»: Was passiert bei einem Filmriss im Gehirn?

Nicht nur «Tatort»–Kommissare haben gelegentlich mit totalen Blackouts zu kämpfen, auch in der normalen Bevölkerung sind alkoholbedingte «Filmrisse» eine wohlbekannte Unannehmlichkeit. Oft fehlt den Betroffenen am Tag nach der Party die Erinnerung an mehrere Stunden – und dies, obwohl sie in dieser Zeitspanne nachweislich mit anderen gesprochen und sich körperlich durch die jeweilige Situation bewegt haben. Doch was genau passiert bei einem solchen Blackout im Gehirn?