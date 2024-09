«Tatort: Deine Mutter»: Saisonauftakt mit Gangster-Rap aus Wien

Ob sie wollen oder nicht, er und Fellner müssen tiefer in das «sexistische», «aus der Zeit gefallene», «mittelalterliche», «irgendwie spiessige», aber sehr populäre Milieu einsteigen. An einem Wiener Veggie–Stand unterhalten sie sich dann über eine Art Ur–Beef: «Tupac Shakur und Notorious B.I.G – zwei der grössten Rapper der 1990er Jahre. Zuerst waren sie befreundet, dann haben sie sich überworfen. Das war der grösste Beef aller Zeiten. Wie glaubst du ist dieser Beef ausgegangen? ... Am Schluss waren sie beiden tot. Beide erschossen», fasst Moritz Eisner sein neu erworbenes Wissen zusammen.