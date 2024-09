«Tatort: Deine Mutter»: Viele Stars im Auftaktkrimi der neuen Saison

Krimi–Star Hary Prinz

Der Wiener Schauspieler Hary Prinz (59) ist in «Deine Mutter» als mit allen Wassern gewaschener Unterweltboss Igor Slavin zu sehen. Vermutlich zum Bedauern seiner grossen Fanschar sind es nicht sonderlich viele Szenen. Dafür läuft bereits am 24. Oktober der zehnte Steirerkrimi, «Steirerschuld» (Das Erste), mit ihm in einer der beiden Hauptrollen. Seit 2014 verkörpert er in der Krimireihe den Chefermittler. Doch damit nicht genug: Seit 2015 ist Hary Prinz auch im Ermittlerteam der Krimireihe «Die Toten vom Bodensee».