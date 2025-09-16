«Tatort»: Denis Moschitto wird Partner von Wotan Wilke Möhring

Das sagt Denis Moschitto über seine neue «Tatort»–Rolle

«Wotan ist für mich einfach der perfekte Partner – und ein wichtiger Grund, warum ich grosse Lust hatte, jetzt fest beim Bundespolizei– ‹Tatort› dabei zu sein. Meine Figur Mario Schmitt ist jemand, der ein bisschen rätselhaft bleibt, und das ist durchaus auch so beabsichtigt. Ich bin sehr gespannt, was wir alle noch miteinander erleben werden!», erklärt Cast–Neuzugang Denis Moschitto in der Mitteilung.