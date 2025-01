«Tatort: Der Stelzenmann»: Das neue Power-Duo Mara und Nico

Nach dem Radio–Volontariat absolvierte sie eine Schauspielausbildung an der Schule für Schauspiel Hamburg, die sie vor rund zweieinhalb Jahren beendete. Danach starte sie mit ersten Rollen in ihre professionelle Schauspielkarriere. Neben einem ersten Theater–Engagement bei den Burgfestspielen Bad Vilbel, wo sie in der Produktion «Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer» den Jim Knopf verkörperte, war sie 2022 auch erstmals in einem «Tatort» zu sehen. In der Ludwigshafener Episode «Tatort: Gold» trat sie in einer kleinen Nebenrolle als Zeugin Angelika Berger auf, die Odenthal und Stern sachdienliche Hinweise vermittelte.