«Tatort: Der Stelzenmann»: Die Dämonen der Vergangenheit

Dass der Zuschauer bereits verhältnismässig früh erfährt, wer sich hinter dem mysteriösen «Stelzenmann» verbirgt, tut der Spannung keinen Abbruch. Im Zentrum des Geschehens steht das Porträt eines perfiden Gewalttäters, der selbst als Kind emotional missbraucht und durch gezielt verabreichte Schrecken traumatisiert wurde – was er nun an seine eigenen Opfer weitergibt. An Odenthal und Stern liegt es, diesen Teufelskreis zu durchbrechen.