«Tatort: Des Anderen Last»: Wie ist der Paketboten-Krimi aus Köln?

Erzählt wird vor allem vom grossen Druck in der Paketlieferbranche. «200 Pakete Minimum am Tag – trauen Sie sich das zu?», fragt die Paketdienst–Chefin in ihrer abgerockten Firmenzentrale eine potenzielle Mitarbeiterin. Ebenfalls thematisiert wird, dass Kunden und Kundinnen die mental und körperlich anstrengende Tätigkeit nicht immer ausreichend würdigen. «Früher als Postbote war das anders, da wurde man noch respektiert», erinnert sich ein resignierter Paketbote an Vor–Online–Shopping–Zeiten. «Zeit ist Geld, ganz besonders in diesem Business» – das wird in diesem Krimi deutlich.