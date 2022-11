«Tatort: Die Blicke der Anderen»: Wie ist der neue Schwarzwald-Krimi?

Der «Tatort» gehört zur ARD-Themenwoche «Wir gesucht! - Was hält uns zusammen?», die am Sonntagmorgen schon mit dem Kinderprogramm eingeläutet wird. In allen zugehörigen Sendungen der unterschiedlichsten Formate wird thematisiert, was die Gesellschaft zusammenhält - und an welchen Stellen das schwerfällt. Im «Tatort: Die Blicke der Anderen» scheint etwa immer wieder durch, wie sehr Sandra Vogt, die offenbar nicht aus dem Ort stammt, nicht in die Gemeinschaft integriert wurde - und was dieses «D‹Sandra isch halt d›Sandra» mit ihr machte.