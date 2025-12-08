«Tatort: Die Erfindung des Rades»: Abschied von Staatsanwältin Klemm

Dabei stellt sich heraus: Hobrecht war «die erste grosse Liebe meines Lebens – und eigentlich auch die einzige». Die beiden reisten nicht nur im VW–Bus durch die Welt, sondern waren sogar verlobt. Zur Hochzeit kam es aber nicht, «weil ich nicht wollte, so wie du wolltest», wie die Staatsanwältin ihrem Ex–Partner erklärt. Jahrzehnte lang gingen sie sich daraufhin erfolgreich aus dem Weg. Doch die alten Gefühle sind trotzdem nicht verpufft – denn die sonst so barsche Klemm tanzt plötzlich mit Champagner durchs Wohnzimmer und verzichtet sogar aufs Rauchen. Umso schöner das Happy End: Im alten Bus geht es – inklusive Verlobungsring – wieder gemeinsam los. Statt für Indien entscheiden sich die beiden älteren Semester für den Schwarzwald.