«Tatort: Die Erfindung des Rades»: Fahrräder und Zwietracht in Münster

Und dann ist da ja noch der Abschied von Mechthild Grossmann – ein weiterer grosser Verluste im laufenden Sonntagskrimi–Jahr. Dankenswerterweise ist es diesmal keine Autobombe, kein plötzlicher Schusswechsel, sondern ein schöner, friedlicher Abgang für Staatsanwältin Klemm, die seit Beginn des Teams 2002 dabei war. Manchem mag es etwas konstruiert erscheinen, wenn Klemm ein letztes Mal mit ihren Kollegen anstösst, doch es fügt sich stimmig in die Geschichte ein. Die Staatsanwältin hat es verdient, dass man zum Abschied auch noch einmal etwas Persönliches über sie erfährt – und so kann man sie guten Gewissens in die Zukunft ziehen lassen. Oder, um es mit ihren Worten zu sagen: «Gute Arbeit, Thiel.»