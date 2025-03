«Tatort: Die grosse Angst»: Aufwendige Dreharbeiten in der Seilbahn

In «Die grosse Angst» ist die Seilbahn zwar nur ganz am Anfang zu sehen, dennoch spielt sie eine zentrale Rolle und bildet den Ausgangspunkt für den Fall. Während einer völlig überfüllten Fahrt im Hochsommer stirbt ein Mann. Bei der Ankunft in der Talstation stürmen die Passagiere aus der Gondel – und ein Paar nutzt die Aufregung, um in den Schwarzwald zu fliehen. Die Kommissare Friedemann Berg (Hans–Jochen Wagner, 56) und Franziska Tobler (Eva Löbau, 52) setzen alles daran, die schwangere Frau und ihren Ehemann aufzuspüren.