«Tatort», «DSDS», «Let's Dance» und mehr: Die TV-Highlights zu Ostern

Zu Ostern haben die TV–Sender wieder einige Finalsendungen, Premieren und Dauerbrenner zu bieten. Das sind die Highlights aus dem Primetime–Programm von 3. bis 6. April.
«Sternstunde der Mörder» (Das Erste)
Der historische Mehrteiler «Sternstunde der Mörder» von Regisseur Christopher Schier ist am 3. April im Ersten zu sehen und bereits seit 29. März in der ARD Mediathek verfügbar. Die Vorlage lieferte Pavel Kohouts gleichnamiger Roman, das Drehbuch schrieb Klaus Burck. Erzählt wird die Geschichte im Prag des März 1945: Während die Befreiung näher rückt, ermitteln Hauptkommissar Beran (Karel Dobrý) und sein Assistent Morava (Jonas Nay) im Mordfall einer deutschen Offizierswitwe. Doch der Fall dient auch einem anderen Zweck: NS–Befehlshaber Meckerle (Devid Striesow) will mit Hilfe des Gestapo–Manns Buback (Nicholas Ofczarek) Widerstandskreise in der tschechischen Polizei aufdecken.
«The Voice Kids» – Finale (Sat.1)
Sat.1 zeigt am Freitag zur Primetime das Finale von «The Voice Kids». Zwölf Talente aus vier Teams kämpfen um den Titel der besten jungen Stimme Deutschlands. Entscheidend ist, wer im grossen Finale mit Performance, Entwicklung und Bühnenpräsenz die Zuschauer am meisten überzeugt. Erstmals sassen dieses Mal Leony, HE/RO und Michael Patrick Kelly auf den Coach–Stühlen, während Alvaro Soler mit vier Jahren Erfahrung ins Rennen ging.
«Let's Dance – Volle Punktzahl! Die 30 spektakulärsten Tänze» (RTL)
An Karfreitag zeigt RTL um 20:15 Uhr ein «Let's Dance»–Special mit den 30 spektakulärsten Highscore–Tänzen aus 18 Staffeln. Die Auswahl basiert auf einem Zuschauervoting. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen durch den dreistündigen Rückblick, der neben den Tänzen auch persönliche Erinnerungen der Promis und Profitänzer, Hintergrundgeschichten und emotionale Jury–Momente bietet.
«Der Alte: Wunschkind» (ZDF)
Das ZDF zeigt am Freitag die «Der Alte»–Folge «Wunschkind». Im Mittelpunkt steht der Tod der 18–jährigen Luna Kessler, die als Jugendliche von zu Hause weggelaufen war und erst vor wenigen Wochen zurückkehrte. Nun wird sie erschossen aufgefunden, ihre Leiche sollte offenbar mit einem Auto beseitigt werden. Bei den Ermittlungen stossen Caspar Bergmann (Thomas Heinze) und Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) auf Hinweise, dass Luna und ihr Freund Jack Raschner gemeinsam einen Coup geplant hatten.
«Deutschland sucht den Superstar» – Die Castings (RTL)
Am Ostersamstag kehrt «Deutschland sucht den Superstar» zurück. RTL startet die 22. Staffel mit einem überarbeiteten Konzept: Jede Casting–Folge erzählt einen kompletten Tag – von der Ankunft der Kandidatinnen und Kandidaten bis zur finalen Juryentscheidung. Im RTL–Sendezentrum in Köln bewerten Chefjuror Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido die neuen Talente auf dem Weg zum Titel «Deutschlands Superstar».
«Das Traumschiff: Island» (ZDF)
In «Das Traumschiff: Island», das das ZDF am Ostersonntag zeigt, reist Evelyn Küpper (Saskia Vester) mit ihrer Enkelin Ronja nach Island und trifft dort überraschend ihre frühere grosse Liebe Antonia, genannt Toni (Michaela May), wieder. Trotz jahrzehntelanger Funkstille ist die alte Vertrautheit sofort zurück. Als Toni Evelyn bittet, auf Island zu bleiben, gerät sie emotional ins Wanken. Parallel freut sich Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes) auf eine Wanderung mit Hanna Liebhold (Barbara Wussow), um die Natur Islands zu geniessen. Doch ausgerechnet ihre Skepsis gegenüber isländischen Mythen bekommt eine neue Wendung, als sie sich unterwegs verirrt.
«Tatort: Unvergänglich» (Das Erste)
Am Osterwochenende zeigt das Erste den «Tatort: Unvergänglich» als Doppelfolge: am Sonntag, 5. April, und Montag, 6. April, jeweils um 20:15 Uhr. Anschliessend ist der Krimi in der ARD Mediathek abrufbar. Im letzten Fall von Ivo Batic und Franz Leitmayr wird tief unter München eine verbrannte Leiche entdeckt. Während ihre letzten Tage im Dienst anbrechen, stossen die Ermittler auf die Spur eines mörderischen Phantoms. Regie führte Sven Bohse, die Drehbücher stammen von Johanna Thalmann und Moritz Binder. Neben Miroslav Nemec, Udo Wachtveitl und Ferdinand Hofer gehören unter anderem Stefan Betz, Eva Karl Faltermeier, Johanna Bittenbinder, Lisa Wagner und Michael Fitz zum Ensemble.
«Wer wird Millionär?» – Das grosse Oster–Special (RTL)
Am Ostersonntag und Ostermontag präsentiert Günther Jauch jeweils um 20:15 Uhr das grosse Oster–Special von «Wer wird Millionär?». Das Besondere: Viele Kandidatinnen und Kandidaten ahnen zu Beginn noch nicht, dass sie später tatsächlich auf dem heissen Stuhl landen und um eine Million Euro spielen. Mit dabei sind unter anderem selbst ernannte Besserwisser vom heimischen Sofa, frühere Pechvögel, die es bislang nicht ins Spiel geschafft haben, sowie Lehrer, Chefinnen und andere Überraschungsgäste. Zusätzlich erhalten alle Teilnehmenden einen «Joker–Hasen», der auf dem Weg zur Million helfen kann.
«Kung Fu Panda 4» (Sat.1)
Sat.1 zeigt am 5. April mit «Kung Fu Panda 4» eine Free–TV–Premiere. Diesmal steht Kung–Fu–Meister Po vor einer doppelten Herausforderung: Als spiritueller Führer muss er sich alten und neuen Gegnern stellen und zugleich einen Nachfolger als Drachenkrieger finden. Zusätzliche Probleme bereitet ihm die mächtige Gestaltwandlerin Chamäleon. Unterstützung bekommt Po von der cleveren Diebin Zhen, die sich im Kampf gegen die Gegnerin als wichtige Verbündete erweist.
«Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?» / «Gerald & Anna: Goodbye Namibia» (RTL)
RTL zeigt an Ostern gleich zwei «Bauer sucht Frau»–Sonderausgaben, die noch vor der Primetime auf Sendung gehen. In «Was ist auf den Höfen los?» gibt es am Ostermontag um 19:05 Uhr ein Wiedersehen mit einigen Landwirten aus der vergangenen Staffel, darunter Friedrich, Johann und Walter. Die Sendung geht der Frage nach, wie es nach der Hofwoche weiterging, welche Beziehungen Bestand haben und wer sich inzwischen neu orientiert hat. Bereits am 3. April läuft um 19:05 Uhr das Special «Gerald & Anna: Goodbye Namibia». Darin begleitet RTL das Paar fast ein Jahr lang bei seiner Entscheidung, Namibia zu verlassen und nach Polen auszuwandern.
«Promis unter Palmen» – Finale (Sat.1)
Sat.1 zeigt am Ostermontag zur Primetime das Finale von «Promis unter Palmen». Fünf Stars kämpfen in der letzten Folge um den Sieg. In den vergangenen Wochen haben die Prominenten gemeinsam Geld für den Jackpot erspielt – nun geht es darum, wer im Finale noch einmal alles für mehr Gewinn gibt, sich einen Platz auf dem Siegertreppchen sichert und am Ende mit Preisgeld und goldener Kokosnuss nach Hause geht.
«Guardians of the Galaxy: Volume 3» (ProSieben)
ProSieben zeigt am Ostermontag mit «Guardians of the Galaxy: Volume 3» eine Free–TV–Premiere. Die Guardians geraten darin an ihre bislang grösste Belastungsprobe: Während Adam Warlock ihnen nach dem Leben trachtet, holt Rockets düstere Vergangenheit die Gruppe ein. Peter Quill, noch immer vom Verlust Gamoras gezeichnet, muss sein zerstrittenes Team für eine letzte entscheidende Schlacht zusammenführen. Dabei steht nicht weniger als das Schicksal der Guardians auf dem Spiel.