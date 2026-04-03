«Tatort», «DSDS», «Let's Dance» und mehr: Die TV-Highlights zu Ostern

«Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?» / «Gerald & Anna: Goodbye Namibia» (RTL)

RTL zeigt an Ostern gleich zwei «Bauer sucht Frau»–Sonderausgaben, die noch vor der Primetime auf Sendung gehen. In «Was ist auf den Höfen los?» gibt es am Ostermontag um 19:05 Uhr ein Wiedersehen mit einigen Landwirten aus der vergangenen Staffel, darunter Friedrich, Johann und Walter. Die Sendung geht der Frage nach, wie es nach der Hofwoche weiterging, welche Beziehungen Bestand haben und wer sich inzwischen neu orientiert hat. Bereits am 3. April läuft um 19:05 Uhr das Special «Gerald & Anna: Goodbye Namibia». Darin begleitet RTL das Paar fast ein Jahr lang bei seiner Entscheidung, Namibia zu verlassen und nach Polen auszuwandern.