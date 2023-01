Einen Ersatz für die Figur Bönisch wird es vorerst nicht geben. Faber, Pawlak und Herzog müssen weiter zu Dritt ermitteln. Der nächste Fall «Love is Pain» wurde vom WDR bereits angekündigt. Bis Anfang Juni 2022 wurde in Dortmund, Köln und Umgebung gedreht. Die Ausstrahlung soll noch in diesem Jahr erfolgen. In «Love is Pain» wird Faber auch wieder vollständig in den Dienst zurückkehren.