«Tatort: Du bleibst hier»: So wird der erste Fall ohne Martina Bönisch

Darum geht's im «Tatort: Du bleibst hier»

Im Dortmunder Westpark stehen Pawlak und Herzog vor einer grossen Blutlache, aber es gibt keine Leiche. Andreas Richter, der Chef einer Dortmunder Immobilienfirma, wird allerdings vermisst. Mit seinem Geschäftsmodell hat er sich in den letzten Jahren in Dortmund etliche Gegner gemacht: Er kauft Immobilien im Kreuzviertel auf und verwandelt Mietwohnungen in Luxusobjekte. Privat lässt Richter sich gerade von seiner Frau Natalia (Valery Tscheplanowa, 42) scheiden. Sie lässt ebenfalls kein gutes Haar an ihm.