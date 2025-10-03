«Tatort: Dunkelheit»: Spannender Auftaktfall für neues Frankfurt-Team

Souveräner Auftritt der neuen Ermittler

Und nun zu den Ermittlern: Edin Hasanović und Melika Foroutan spielen ihre Figuren von der ersten Minute an so souverän, als hätten sie nie etwas anderes gemacht. Dass sie sich schon seit seinem zwölften Lebensjahr kennen und jahrelang zusammen für «KDD – Kriminaldauerdienst» (ZDF) vor der Kamera standen, kommt ihrem Zusammenspiel zugute. Beide Vorstellungen sind absolut gelungen, so unterschiedlich sie auch sind: Hasanovićs Rollengeschichte wird bereits offengelegt und man bekommt durch Besuche bei seiner Mutter Einblicke in sein Leben. Er spielt seine Figur entgegen aller Klischees so wunderbar verletzlich und einfühlsam, dass man ihn sofort ins Herz schliesst. Die Vergangenheit von Foroutan bleibt (noch) im Dunkeln. Sie ist geheimnisvoll, aber keinesfalls von der Welt entrückt, wie es als «Keller–Ermittlerin» klischeemässig sein könnte.