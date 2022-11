«Tatort: Ein Freund, ein guter Freund»: So wird der neue Münster-Krimi

Am nächsten Morgen wird Thiel zur Kanzlei gerufen und findet den ermordeten Weber vor. Dieser kommt ihm bekannt vor - es handelt sich um den Haus- und Hofanwalt von Nino Agostini (Claudio Caiolo, 56). Dem Mafiaboss würde der Kommissar den Mord zutrauen. Doch auch der ehemalige Kollege des Ermordeten, Erik Nowak (Hendrik Heutmann, 39), ist verdächtig. Denn dieser verbrachte die vergangenen Wochen in einer psychiatrischen Klinik. Doch genau jetzt besucht er seinen Vater auf einem Bauernhof in Münster.