«Tatort»-Endspurt: Diese Highlights warten noch auf alle Krimi-Fans

Wehmut in München, Murot und der Neujahrskrimi

Apropos: Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, gibt es wieder einen zusätzlichen «Tatort». Diesmal sind wieder die Münchner dran. Doch auch diesen Krimi dürften echte Fans mit Wehmut sehen, denn mit «Das Verlangen» geht die 98. von insgesamt 100 angekündigten Folgen des beliebten Teams und Batic und Leitmayr auf Sendung. Die Münchner Ermittler, die seit 1991 von Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) gespielt werden, quittieren mit der noch nicht terminierten Jubiläumsfolge ihren Dienst.