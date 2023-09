«Tatort: Erbarmen. Zu spät»: Der Dreh war eine Herausforderung

«Kollektive Ermüdung im Team»

«Irgendwann, in der dritten Nachtdreh–Woche bemerkt man dann auch eine kollektive Ermüdung im Team. Man wird irgendwann langsamer», gibt er zu. Doch der Absolvent der Deutschen Film– und Fernsehakademie Berlin konnte den Umständen auch Gutes abgewinnen: «Das Schöne ist aber, dass es eine grosse Konzentration und Fokussierung in der Nacht gibt. Man ist auf diesen Feldern ganz allein und ist ganz bei der Sache, man ist wie in einer Blase.» Schwierig sei es dann aber plötzlich gewesen, «sich wieder auf den Tag umzustellen. Es war auf einmal so hell», erinnert er sich.