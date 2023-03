«Tatort»: Ferdinand Hofer über den Ausnahme-Dreh mit Joshua Kimmich

Ferdinand Hofer (29, Eberhoferkrimis) spielt seit nunmehr neun Jahren im «Tatort» Kalli Hammermann, den Assistenten der Münchner Ermittler Ivo Batic (Miroslav Nemec, 68) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 64). In der neuen Ausgabe, «Hackl» (12.3., 20:15 Uhr, das Erste) hat der Schauspieler ein paar, für ihn ganz «besondere» Szenen mit Gaststar Joshua Kimmich (28). Wie es zum Dreh mit dem Fussballstar kam, wer dabei besonders aufgeregt war und welchen weiteren «Tatort»-fremden Star er gerne mal in einer Gastrolle begrüssen würde, verrät Ferdinand Hofer im Interview mit spot on news.