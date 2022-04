«Tatort: Finsternis»: Uwe Preuss als mörderischer Ehemann

«Mit Uwe ist es immer sehr lustig»

Auch in der dritten «Charité»-Staffel (2021) versprühte er als Hausmeister Fritz «Pflaster» Krug seinen Charme. Warum er so viel beschäftigt ist, könnte auch daran liegen, dass er offenbar nicht nur von den Fans, sondern auch von Kolleginnen und Kollegen geschätzt wird. «Charité»-Staffelhauptdarstellerin Nina Gummich (30) erzählte im Interview mit spot on news vor dem Beginn der Staffel: «Mit Uwe ist es immer sehr lustig. Er ist aber auch der grösste Geschichtenerzähler, den ich kenne. Zum Abschluss der Dreharbeiten hat er mir sein druckfrisches Buch [»Katzensprung«, 2020, Red.] geschenkt. Das habe ich im Urlaub gelesen und kann es nur wärmstens empfehlen», schwärmte sie.