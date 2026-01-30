«Tatort: Gefahrengebiet»: So wird der letzte Fall mit Corinna Harfouch

«Tatort: Gefahrengebiet» ist ein sehr künstlerischer, fast experimenteller Film, der sich bewusst vom klassischen Krimi verabschiedet. Wer Spannung, klare Dramaturgie und erzählerischen Drive sucht, dürfte hier schnell ungeduldig werden. Wer sich hingegen auf einen entschleunigten, symbolisch aufgeladenen Abschied einlassen möchte, findet einen «Tatort», der mehr fragt als beantwortet. Ob das der richtige Rahmen für den Abschied von Susanne Bonard ist, bleibt Geschmackssache. Sicher ist nur: Ein Knalleffekt sieht anders aus.