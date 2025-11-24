«Tatort» gegen «Traumschiff»: Quotensieger im Kampf der Schwergewichte

Während Richy Müller (70) und Felix Klare (47) am Sonntagabend im «Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen» aus Stuttgart ermittelt haben, hat es Florian Silbereisen (44) als Kapitän Max Parger und seine Crew mit dem «Traumschiff» nach Auckland verschlagen. Dass bei den Quoten der Tagessieg an eines der beiden TV–Schwergewichte gehen würde, war absehbar. Doch gab es für den «Tatort» einen Schuss vor den Bug?