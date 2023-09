«Tatort»-Gerichtsmedizinerin ChrisTine Urspruch: «Die Show war wie ein Spiegel für mich»

Gleich zu Beginn der ersten Episode sind Sie weinend zu sehen. War die Show wirklich so hart?

ChrisTine Urspruch: Es lag schon ein grosser Druck auf der ganzen Sache. Man wusste einfach gar nicht, was auf einen wartet und auf einen zukommt. Die Dynamik, die sich da entwickelt hat, war wie so ein Vogelschwarm, der plötzlich auf einen niederprasselt. Ich musste mir auch immer gut überlegen, wie ich mich verhalte, was ich sage, was wirkt verdächtig, was wirkt nicht verdächtig. Als Schauspielerin stand ich von Anfang an unter Generalverdacht. Diesen grossen Druck hatte ich in der Form nicht erwartet.