«Tatort: Gold»: Wie ist der neue Ludwigshafen-Krimi?

In Ludwigshafen wird indes ein polizeibekannter Hehler vor seinem leeren Safe erschossen aufgefunden, in seiner Blutlache entdecken die Beamten eine weitere römisch–byzantinische Münze der Sorte Aureus Solidus, die den gleichen Ursprung haben könnte, wie die Münzen in Wolters Wagen. Als Mörderin wird recht bald die skrupellose Juwelierin und Kunsthändlerin Marie Bernard (Marie Bonnet, geb. 1985) ermittelt, bei der sich weitere potentielle Bestandteile des Nibelungenschatzes finden. Doch steckt sie auch hinter Wolters Verschwinden?