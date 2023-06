«Tatort: Hochamt für Toni»: Wie ist der neue Franken-Krimi?

Viele Szenen im Krimi spielen in der teilweise prärieartigen Region rund um Regensburg, in der die Franken-Kommissare eigentlich nicht zuständig sind. Die leicht melodramatischen Rückblenden, in denen über die Dreier-Beziehung von Voss und den beiden Toten erzählt wird, spielen dagegen vorwiegend an einem sommerlichen See in der Nähe von Berlin.