«Tatort: Kammerflimmern»: Aaron Arens als Assistent Noah Löwenherz

«Es war ein fliessender Wechsel... eine Freundin hatte einen schönen Traum gehabt, den ich drehen wollte. Dann hat sich das einfach manifestiert, dass ich dabei bleiben will. Ich versuche immer noch, beides zu machen – Schauspiel und Regie – aber das Regiestudium wurde zu meinem Schwerpunkt», erklärte Arens in einem Interview im Rahmen des FILMZ Festivals 2017.