«Tatort: Königinnen»: Neuer München-Krimi mit Veronica Ferres

Veronica Ferres' fünfter «Tatort»-Einsatz, Fiereks zweiter

Für die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin Veronica Ferres ist es der dritte gemeinsame Fall mit Batic und Leitmayr. Gemeinsam zu sehen waren sie schon in «Tatort: Alles Palermo» (1993) und «Tatort: ... und die Musi spielt dazu» (1994). In ihrem ersten Sonntagskrimi stand Ferres mit Helmut Fischer (1926-1997) als Kriminalhauptkommissar Ludwig Lenz für den Münchner «Tatort: Schicki-Micki» (1985) vor der Kamera. Es folgte der «Tatort: Blutspur» (1989) mit Götz George (1938-2016) als Kultkommissar Horst Schimanski in Duisburg.