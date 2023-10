«Tatort: Königinnen»: So wird der neue München-Krimi

Lohnt sich das Einschalten?

In jedem Fall, ein «Tatort» von der Sorte «sehenswert». Der neueste Münchner–Tatort «Königinnen» schafft spielend leicht den Spagat zwischen Witz, Spannung und aktuellem Bezug. Mittendrin die immer noch überzeugenden Nemec und Wachtveitls als Ermittlerteam Batic und Leitmayr. Flankiert werden sie in dem guten Sonntagabendkrimi von einer starken Ferres und dem zeitlos eindrucksvollen Vierek. Auch tut es den Granden der «Tatort»–Reihe durchaus gut, mal wieder ihre gewohnte Münchner–Grossstadt–Umgebung zu verlassen, um in einem idyllischen Dorf ihre Ermittlungen durchzuführen.