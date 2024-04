«Tatort»-Legende Peter Sodann ist im Alter von 87 Jahren gestorben

Neben dem Schauspiel und der Politik galt sein besonderes Interesse der Literatur. Seit 1990 sammelte er mehr als drei Millionen Bücher, die in der DDR erschienen sind. Diese stehen in der im Mai 2012 eröffneten «Peter–Sodann–Bibliothek» in Staucha, Sachsen. Am meisten bewegt hätten ihn aber private Ereignisse, verriet er in einem Interview. «Die Geburt meiner vier Kinder und dass ich meine zweite Frau Conny kennengelernt habe.» Mit Cornelia Brenner–Sodann war er seit 1995 verheiratet.