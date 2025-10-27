«Tatort: Letzte Ernte»: Wieder ein Neuanfang für Charlotte Lindholm

Zwischenstation in Göttingen

Charlotte Lindholm ist aber nicht nur bedingt teamfähig, sie ist auch rastlos. Von 2002 bis 2017 war Hannover ihre Heimat, das LKA Niedersachsen ihr Revier. Von der Stadt ging es für sie aber auch immer wieder raus in die Umgebung, um dort Fälle zu lösen. Nach einem schweren Ermittlungsfehler in «Der Fall Holdt» folgte 2019 die Strafversetzung nach Göttingen. Damit ist Lindholm eine der wenigen «Tatort»–Figuren, deren Dienstgebietswechsel auch wirklich Teil der Handlung war. Furtwängler, die ihre Rolle von Beginn an stark mitentwickelt, begründete den Wechsel damals mit einer «Krise», in der sie sich mit ihrer Kommissarin befunden habe.