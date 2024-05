«Tatort: Letzter Ausflug Schauinsland»: Drachen im Schwarzwald

Tobler und Berg ermitteln diesmal nicht tollpatschig, sondern angenehm nüchtern, authentisch und ernst. Natürlich geht es um die Aufklärung des Mordfalls, doch dieser interessante Film gibt auch einen spannenden Einblick in die forensische Psychiatrie. Abläufe und Reglementierungen in einem «Kindergarten für Erwachsene», Wirkungen und Nebenwirkungen wie «Drachen» der notwendigen Medikamente, Genie und Wahnsinn etwa von Narzissten auf der einen Seite und das Schicksal der Angehörigen auf der anderen. Wer schon mal einen Einblick in diese Szenerie hatte, dem dürfte an manchen Stellen das Lachen im Halse stecken bleiben. Denn über allem schwebt die ewige Frage, die auch Frau Pagel an die Kommissare richtet: «Haben Sie schon mal erlebt, dass ein Mann wie mein Mann sich ändert?»