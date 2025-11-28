«Tatort: Licht»: Lohnt sich auch der zweite Fall des Frankfurt-Teams?

Auch in diesem Cold–Case–Fall sind Gegenwart und Vergangenheit wieder geschickt miteinander verbunden. Ostermann dazu: «Die Vergangenheit, in der die Kommissarinnen und Kommissare recherchieren, sollte für das Publikum nicht bloss erzählt, sondern unmittelbar erlebbar werden.» Ein Beispiel dafür sei die Sequenz am Ufer des Mains, in der vom Verschwinden des Vaters und Kindes erzählt wird. In dieser Szene befinde man sich mit den Ermittlern im Hier und Jetzt, «und doch öffnet sich vor ihren Augen (und den Augen des Zuschauers) die Vergangenheit. Wir sehen, was damals passiert sein könnte».