«Tatort: Love is pain»: Lohnt sich der neue Rache-Krimi aus Dortmund?

Lohnt sich das Einschalten?

Ja. Obwohl der grosse Kummer der einzelnen Personen nachvollziehbar ist, wirkt die Story zwar ein wenig konstruiert. Nichtsdestotrotz ist der Krimi sehr spannend - vor allem einige Szenen in den nächtlichen Strassen Dortmunds. Und das, obwohl man von Anfang an weiss, wer der Täter ist. Dazu erklärten die beiden Drehbuchautoren Hanno Hackfort und Bob Konrad, die unter anderem für den Überraschungshit «4 Blocks» (2017-2019) verantwortlich waren, dem Sender: «‹Love is pain› ist eine Rachegeschichte. In der Psychologie unseres Rächers spielt es eine entscheidende Rolle, dass er gesehen werden will. Er will die Ermittler auf die Spur locken und damit ihren Fokus in eine ganz bestimmte Richtung lenken.»