«Tatort: Love is pain»: Nils Hohenhövel spielt den Killer Mike

Seine Schauspielausbildung absolvierte er in Leipzig. Die erste Kinohauptrolle spielte Hohenhövel in «Draussen in meinem Kopf» (2018). Darin verkörperte er den FSJler Christoph, der dem an Muskeldystrophie erkrankten Sven (Samuel Koch, 35) assistiert. Seine erste Rolle in einem Sonntagskrimi spielte er in dem Berlin-Krimi «Tatort: Das perfekte Verbrechen» (2020). Es folgten TV-Filme wie «Für immer Eltern» (2021) mit Ex-«Tatort»-Star Devid Striesow (49). Zuletzt war er in der Miniserie «Der Palast» (2021) und im Kinofilm «Die Känguru-Verschwörung» (2022) zu sehen.