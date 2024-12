«Tatort: Made in China»: Das ist die neue Chefin von Faber

Fester Zuwachs im Dortmunder–«Tatort»–Team. Bereits im Fall «Cash» aus dem Februar 2024 kennen Krimi–Fans die Figur der Kommissarin Iva Klasnić, gespielt von Alessija Lause (44). Sie ermittelte gegen eine Unterweltgrösse und schleuste Jan Pawlak (Rick Okon, 35) undercover in bei ihm ein. Am Ende quittierte Pawlak seinen Job bei der Polizei. Im zweiten Dortmund–«Tatort: Made in China» übernimmt Klasnić nun den Job als Leiterin der Mordkommission und ist damit die direkte Vorgesetzte von Peter Faber (Jörg Hartmann, 55) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger, 36)...