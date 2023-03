«Tatort: MagicMom»: So wird der neue Münster-Krimi

Darum geht es im Münster-«Tatort: MagicMom»

Kommissar Frank Thiel (Prahl) und Professor Karl Friedrich Boerne (Liefers) entern in ihrem neuesten Fall unbekanntes Terrain: Die sozialen Medien sind bisher an ihnen weitestgehend vorbeigegangen, einen Mordfall und eine Leiche gibt ist es bei ihnen nur in der Realität. Doch jetzt führt ein Fall sie mitten in virtuelle, ja für die beiden Männer geradezu exotische Welten, in denen vor allem Frauen eine Hauptrolle spielen.