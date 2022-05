«Tatort: Marlon»: Woher kennt man den Täter?

2008 gewann er seinen ersten Adolf-Grimme-Preis für seine Leistung in «Guten Morgen, Herr Grothe», 2009 konnte er den Erfolg dank «Ihr könnt euch niemals sicher sein» weiderholen. Auch in namhaften Mehrteilern, Serien und TV-Reihen bewies Trepte bereits sein Können. So spielte er unter anderem in «Tannbach - Schicksal eines Dorfes», «Schuld nach Ferdinand von Schirach», «Deutschland 83», «Deutschland 86», «Unsere wunderbaren Jahre» oder auch in dem Überraschungshit «4 Blocks» mit.