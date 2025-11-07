«Tatort: Mike & Nisha»: Wie ist der neue Odenthal-Stern-Krimi?

Lohnt sich das Einschalten?

Ja – mit kleinen Abstrichen. «Mike & Nisha» ist kein klassischer Whodunit–Krimi, sondern ein tragisch eskalierendes Familien– und Beziehungsdrama – mit Mord und Totschlag. Auch wenn die Hauptermittlerinnen lange im Dunkeln tappen, berührt sie dieses Paar: «Warum macht mich dieses Paar so traurig?», fragt Odenthal. «Vielleicht weil die beiden ohne diese Tat ihr ganzes Leben noch vor sich hätten», antwortet Stern. «Vielleicht aber auch, weil wir bei unserer Suche nach dem dunklen Geheimnis der beiden auf eine schreckliche Wahrheit stossen», sagt Odenthal ahnungsvoll.