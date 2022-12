«Tatort: Mord unter Misteln»: So wird der Weihnachtskrimi aus München

Die kleine Zeitreise funktioniert aufgrund der grossartigen Kostüme hervorragend. Leitmayr mit Pfeife, Tweet-Anzug und Schnurrbart gepaart mit einem grimmigen, natürlich ebenfalls mit Schnurrbart ausgestatteten und in eine alte Polizeiuniform gesteckten Batic - was will man mehr? Die weihnachtliche Stimmung kommt aufgrund des festlich geschmückten Herrenhauses, bei dem es sich in Wirklichkeit um das Oettinger Residenzschloss handelt, ebenfalls nicht zu kurz. Sofort wird man an die alten, englischen Krimis erinnert - Fans von Schriftstellerin Agatha Christie (1890-1976) kommen definitiv auf ihre Kosten. Der Film ist eine Hommage an die britische Krimikönigin. Aber auch fleissige «Downton Abbey»-Zuschauer dürften allein an der Kulisse ihre Freude haben.